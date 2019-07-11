Ведущий украинский теннисист готовится вернуться на корт

Экс-первая "ракетка" Украины Александр Долгополов сообщил, что успешно перенес вторую операцию на кисти.

Долгополов в Instagram сообщил, что ему сделали очередную операцию на кисти, и теперь он рассчитывает вернуться в АТР-тур уже в начале следующего сезона.

"Всем привет. Есть для вас и для меня хорошие новости. Мы нашли, что хотели, и кисть выглядит хорошо. По идее этого вмешательства должно хватит, чтобы восстановиться и начать играть. Так что ждите новостей. Если все будет хорошо, то планирую начать 2020 сезон ", - написал Александр.

Автор: Instagram Александр Долгополов писали операции на руке

30-летний украинский теннисист Александр Долгополов прошлого года был вынужден прибегнуть к хирургическому вмешательству из-за травмы кисти.

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Последний раз он участвовал в ATP-туре в мае 2018-го на "Мастерсе" в Риме, Италия.