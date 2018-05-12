Василий Ломаченко - Хорхе Линарес (LIVE)

Автор: 12 Украина Ломаченко - Линарес бой за звание чемпиона

Слава Украине! Пробуждайтесь, панове!

Уже совсем скоро лучший украинский боксер Василий Ломаченко выйдет в ринг легендарной 20-тысячной арены "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, США, за очередным титулом и рекордами. Он сделает еще один шаг для того чтобы вписать свое имя в историю бокса. В статусе одного из лучших боксеров современности "Hi-Tech" поднимается в третью для себя весовую категорию - до 61,2 кг - для встречи с чемпионом в этом весе венесуэльцем Хорхе Линаресом. Примерно с 3:30 начнется текстовая трансляция на gazeta.ua.