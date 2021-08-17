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среда, 18 августа 2021 06:11

Василий Кравец два дня не мыл рук после того, когда поздоровался с Месси

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Василий Кравец два дня не мыл рук после того, когда поздоровался с Месси
Василий Кравец 4 года играет за границей.фото: cdleganes.com

Игрок хихонского "Спортинга" украинец Василий Кравец рассказал журналисту Николаю Василькову по свои увлечения, знания испанского языка и знакомство с Лионелем Месси.

- Я жил во львовском районе "Сихов". Имел кличку "Лысый" так рано начал брить голову. Были некрасивые волосы, которые крутились, - вспоминает футболист.

Игрок рассказал, как в свое время выбирал между киевским "Динамо" и испанским "Луго" и как трудно было пробиться в основу клуба.

Василий выучил язык без репетиторов.

- Нашел в Луго девушку-украинку, которая научила меня элементарных фраз. А дальше все пошло само собой.

Львовянина только раз вызвали в сборную. И у него не остались лучшие воспоминания об этом событии.

- В сборной я всегда был один. Никто мной не интересовался.

Зато в Испании Кравец познакомился с Лео Месси. При каких обстоятельствах - смотрите в сюжете.

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Василий Кравец переехал в Испанию в 2017 году. С тех пор играл за "Луго" и "Леганес" в Испании и познанский "Лех" - в Польше. Сейчас готовится к сезону и клубом "Спортинг" с Хихона.

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