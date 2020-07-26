VAR отменил четыре гола в ворота "Наполи"

"Наполи" борется за Лигу Европы с "Миланом".Фото ФК "Наполи"

Уникальный поединок прошел в чемпионате Италии. "Наполи" обыграл "Сассуоло" в поединке 36 тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 2:0, по голу в ней забили Эльсеид Хюсай и Аллан.

"Сассуоло", проигравший с сухим счетом, забил четыре мяча! Но все четыре раза взятие ворот было отменено арбитром после просмотра видеоповтора. Сообщает "Сегодня".

Благодаря этой победе "Наполи" сократил отставание от идущего шестым "Милана" до одного очка. "Сассуоло" остался на восьмом месте.

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За два тура до завершения чемпионата Италии "Наполи" сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы – пятое место в Серии А дает возможность сыграть в этом турнире в групповом этапе, шестое – в квалификации. "Сассуоло" уже не сможет побороться за место в еврокубках.