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понедельник, 22 февраля 2021 14:56

Вам привиделось: "Десна" открестилась от обвинений в расизме

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Вам привиделось: &quot;Десна&quot; открестилась от обвинений в расизме
Встреча "Зари" и "Десны" начиналась мирно. Фото "Заря"

Футбольный клуб "Десна" официально отреагировал на скандал и обвинения в расизме, которые появились после матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу против "Зари".

Тогда на последних минутах игры у лицевой линии поля рядом со скамейкой запасных "Десны" возникла стычка между футболистами обеих команд. Со стороны "Зари" в ней участвовали игроки неславянской внешности - иранцы Захеди и Саядманеш, бразилец Жуниор Рейс и немец арабского происхождения Абу Ханна.

В это время в трансляцию прорвалась оскорбительная реплика. Неизвестный в нецензурной расистской форме возмутился тем, что в составе луганского клуба присутствуют "чорнож***е уроды". Учитывая то, что эпицентр событий был у скамейки запасных "Десны", представители "Зари" утверждали, что "рупором" был кто-то из работников черниговского клуба и направили жалобу в Украинскую ассоциацию футбола, сообщает 0462.ua

Теперь стала известна официальная позиция ФК "Десна".
"Учитывая резонанс, который состоялся в СМИ по завершении матча, клуб начал внутреннее расследование. Просмотрев все возможные видеозаписи, опросив всех присутствующих на игре, мы выяснили, что из официальных лиц матча, которые имели право присутствовать на скамейке запасных, никто не произносил растиражированную в СМИ фразу", - говорится в заявлении.

Откуда же прорвалась в эфир эта фраза, в "Десне" не объяснили.

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"Десна" неудачно начала весеннюю часть чемпионата. Сначала в Запорожье черниговский клуб проиграл "Заре" - 1:2, а вчера в Киеве сыграл вничью с "Динамо" - 1:1.

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