Валлийский клуб заплатит за погибшего футболиста

Эмилиано Сала упал из самолетом в море 21 января

ФИФА утвердила решение в споре между валлийский "Кардифф" и французским "Нантом" относительно платы за аргентинского форварда Эмилиано Салу, который погиб во время полета над Ла-Маншем.

Об этом пишет "Главком"

"Кардифф" обязали выплатить "Нанта" 6 млн евро, информирует BBC. Именно такая сумма должна была стать первым платежом между клубами за трансфер футболиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший игрок "Барселоны" получил ужасную травму в Мексике

"Кардифф" отказывался платить, настаивая на том, что необходимые для этого условия не были выполнены, а трансфер игрока не был зарегистрирован английской Премьер-лигой.