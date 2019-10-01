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вторник, 01 октября 2019 09:35

Валлийский клуб заплатит за погибшего футболиста

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Валлийский клуб заплатит за погибшего футболиста
Эмилиано Сала упал из самолетом в море 21 января

ФИФА утвердила решение в споре между валлийский "Кардифф" и французским "Нантом" относительно платы за аргентинского форварда Эмилиано Салу, который погиб во время полета над Ла-Маншем.

Об этом пишет "Главком"

"Кардифф" обязали выплатить "Нанта" 6 млн евро, информирует BBC. Именно такая сумма должна была стать первым платежом между клубами за трансфер футболиста.

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"Кардифф" отказывался платить, настаивая на том, что необходимые для этого условия не были выполнены, а трансфер игрока не был зарегистрирован английской Премьер-лигой.

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