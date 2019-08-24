В марте Валентина Семеренко выиграла бронзу в женской естафете

Украинка Валентина Семеренко стала чемпионкой мира по летнему биатлону, стартовавших в Раубичах (Беларусь).

Об этом сообщает УНН.

В суперспринтом Семеренко закончила дистанцию ​​без промахов - 15 минут и 58,8 с. Второй стала Люция Харватова из Чехии 0,1 с, а "бронза" досталась Екатерине Глазырина с РФ 0,4 с.

Пятерку лучших замкнула Дарья Блашко (2 промаха) 5,6 с. Восьмой итоговый результат показала Вита Семеренко, а Ольга Абрамова, Юлия Журавок и Анастасия Меркушина расположились во второй половине финишного протокола 18, 22 и 26 места соответственно.

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Сегодня на чемпионате мира по летнему биатлону пройдут классические спринты.