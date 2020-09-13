"Валенсия" выгоняет российского футболиста

Денис Черышев является воспитанником мадридского "Реала". Фото Рейтер

Испанский клуб "Валенсия" решил избавиться от полузащитника сборной России Дениса Черышева.

По информации Cadena SER, агенту игрока поставлена задача до 5 октября найти своему клиенту новый клуб.

Ранее 29-летний Черышев не захотел выступать в России: предложение игроку сделали столичные "Спартак" и ЦСКА. Хавбек заявлял, что намерен остаться в Испании.

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В минувшем сезоне Черышев принял участие в 31 матче команды и отметился тремя забитыми мячами. Россиянин – воспитанник мадридского "Реала", провел всю карьеру в Испании.