"Валенсия" выгоняет российского футболиста

Испанский клуб "Валенсия" решил избавиться от полузащитника сборной России Дениса Черышева.
По информации Cadena SER, агенту игрока поставлена задача до 5 октября найти своему клиенту новый клуб.
Ранее 29-летний Черышев не захотел выступать в России: предложение игроку сделали столичные "Спартак" и ЦСКА. Хавбек заявлял, что намерен остаться в Испании.
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В минувшем сезоне Черышев принял участие в 31 матче команды и отметился тремя забитыми мячами. Россиянин – воспитанник мадридского "Реала", провел всю карьеру в Испании.
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