В звездного футболиста сборной Хорватии обнаружили коронавирус за день до игры с Испанией

Иван Перишич был лучшим бомбардиром Хорватии. Фото: Reuters

Пресс-служба сборной Хорватии на официальном сайте выступила с заявлением, что у 32-летнего полузащитника Ивана Перишича за сутки до игры с Испанией в 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 выявлено заражение коронавирусом.

Медицинская служба сборной изолировала Ивана от других членов сборной и сразу же проинформировала эпидемиологическую службу об инциденте, сообщив о соблюдении всех мер по защите от распространения коронавируса. Перишич проведёт 10 дней в самоизоляции, и в этот период он не будет участвовать в матчах сборной Хорватии. Все остальные тесты игроков и персонала национальной команды отрицательны.

В 3 играх турнира на счету Перишича 2 гола и одна результативная передача. Всего Хорватия забила 4 мяча.

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Встреча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Хорватии и Испании состоится в понедельник, 28 июня в Копенгагене. Начало – 19:00. Обе команды вышли в 1/8 финала со вторых мест.