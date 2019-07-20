В "Зарю" прибыл 110-килограммовый вратарь

Голкипер луганской "Зари" Луис Фелипе набрал лишний вес после летнего отпуска.
Сообщает Футбол газета со слов генерального директора луганского клуба Сергея Рафаилова.
"Перед отъездом в отпуск всем футболистам были розданы индивидуальные планы для поддержания формы. Так вот, Луис Фелипе, например, приехал назад с весом в 110 кг.
Это не зимний период. Времени на раскачку нет. Виктор Скрипник сказал, что времени мало и заниматься "группой здоровья" он не будет. И я с ним абсолютно согласен", - сказал Рафаилов.
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Фелипе не пошел вместе с командой на предсезонный тренировочный сбор.
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