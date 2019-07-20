В "Зарю" прибыл 110-килограммовый вратарь

Фелипе доверял предыдущий тренер "Зари" Юрий Вернидуб

Голкипер луганской "Зари" Луис Фелипе набрал лишний вес после летнего отпуска.

Сообщает Футбол газета со слов генерального директора луганского клуба Сергея Рафаилова.

"Перед отъездом в отпуск всем футболистам были розданы индивидуальные планы для поддержания формы. Так вот, Луис Фелипе, например, приехал назад с весом в 110 кг.

Это не зимний период. Времени на раскачку нет. Виктор Скрипник сказал, что времени мало и заниматься "группой здоровья" он не будет. И я с ним абсолютно согласен", - сказал Рафаилов.

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Фелипе не пошел вместе с командой на предсезонный тренировочный сбор.