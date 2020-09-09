В Украины нет страха перед Испанией

Украина угрожает взять в Испании реванш. Фото Рейтер

Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский проанализировал матч 2-го тура Лиги наций Испания - Украина (4:0) и очертил следующие шаги нашей главной команды.

"Андрей Шевченко обращается к игрокам. Даже когда такие тяжелые поражения (их, к счастью, было немного, но изредка случаются у каждой команды), он подходит к ребятам, общается с ними. Он проживает этот момент с ними, они не остаются на произвол судьбы ", - заверил Гливинский в разговоре с Do Best!

"Стоит попутно сказать, что и перед играми - обед, кофе-брейк - он подходит, говорит с ребятами. О каких-то жизненных темах, порой об игре - для того, чтобы настроение это держать сконцентрированным и ребята не перегорели.

Однако уровень соперника и та игра, которую предложили испанцы - очень быстрая и динамичная. Многие оказался не готовы.

Шевченко после игры сделал первый важный шаг, чтобы ребята поняли - это не конец света; да - испанцы сильнее в этом матче, но это не значит, что они, скажем так, "навсегда сильнее". Будет у нас еще одна игра, будем готовиться, анализировать. Главное - не считать себя андердогом без шансов.

Вспомним, что Хорватия в 2018 году, после того, как они получили "серебро" чемпионата мира, в первой игре первого сезона Лиги наций получила (от Испании - Футбол 24) шесть "сухих" мячей. Зато потом, дома, они победили 3:2. Поэтому надо делать правильные выводы. Для того и есть главный тренер - чтобы подсказал, проанализировал и дал понять команде, что в следующем матче мы будем готовиться к реваншу.

Важно переключиться на другие игры. Я в самолете говорил с Николаем Матвиенко. О том, что испанцы - сильная команда, у них очень хорошая школа, играть против них сложно. Но важный фактор - в наших ребят нет страха играть с ними.

Это действительно холодный, даже ледяной душ. Но профессионала отличает то, что ты проиграл, но сделал выводы. Надо переключиться, оставить негатив позади и использовать это знание на будущую игру. Я уверен, что ребята это понимают.

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Третий и четвертый туры Лиги Наций будет сыгран в середине октября.