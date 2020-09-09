В Украины нет страха перед Испанией

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 45
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1395
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 972
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 405
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1467
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1656
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Фото
Все фото
5
17
4
9
3
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Видео
Все видео
Блохин забил лучший гол в истории украинского футбола
Блохин забил лучший гол в истории украинского футбола
Молодежная сборная обыграла Финляндию в гостях
Молодежная сборная обыграла Финляндию в гостях
Франция обыграла Хорватию в матче с шестью мячами
Франция обыграла Хорватию в матче с шестью мячами
Роналду забил 101 мяч за сборную
Роналду забил 101 мяч за сборную
Роббен забил первый гол после возвращения в футбол
Роббен забил первый гол после возвращения в футбол
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 1692
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 639
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9945
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 153
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
среда, 09 сентября 2020 19:21

В Украины нет страха перед Испанией

  Комментировать
В Украины нет страха перед Испанией
Украина угрожает взять в Испании реванш. Фото Рейтер

Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский проанализировал матч 2-го тура Лиги наций Испания - Украина (4:0) и очертил следующие шаги нашей главной команды.

"Андрей Шевченко обращается к игрокам. Даже когда такие тяжелые поражения (их, к счастью, было немного, но изредка случаются у каждой команды), он подходит к ребятам, общается с ними. Он проживает этот момент с ними, они не остаются на произвол судьбы ", - заверил Гливинский в разговоре с Do Best!

"Стоит попутно сказать, что и перед играми - обед, кофе-брейк - он подходит, говорит с ребятами. О каких-то жизненных темах, порой об игре - для того, чтобы настроение это держать сконцентрированным и ребята не перегорели.

Однако уровень соперника и та игра, которую предложили испанцы - очень быстрая и динамичная. Многие оказался не готовы.

Шевченко после игры сделал первый важный шаг, чтобы ребята поняли - это не конец света; да - испанцы сильнее в этом матче, но это не значит, что они, скажем так, "навсегда сильнее". Будет у нас еще одна игра, будем готовиться, анализировать. Главное - не считать себя андердогом без шансов.

Вспомним, что Хорватия в 2018 году, после того, как они получили "серебро" чемпионата мира, в первой игре первого сезона Лиги наций получила (от Испании - Футбол 24) шесть "сухих" мячей. Зато потом, дома, они победили 3:2. Поэтому надо делать правильные выводы. Для того и есть главный тренер - чтобы подсказал, проанализировал и дал понять команде, что в следующем матче мы будем готовиться к реваншу.

Важно переключиться на другие игры. Я в самолете говорил с Николаем Матвиенко. О том, что испанцы - сильная команда, у них очень хорошая школа, играть против них сложно. Но важный фактор - в наших ребят нет страха играть с ними.

Это действительно холодный, даже ледяной душ. Но профессионала отличает то, что ты проиграл, но сделал выводы. Надо переключиться, оставить негатив позади и использовать это знание на будущую игру. Я уверен, что ребята это понимают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Демьяненко прокомментировал старт сборной Украины в Лиге Наций

Третий и четвертый туры Лиги Наций будет сыгран в середине октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украины нет страха перед Испанией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Блохин забил лучший гол в истории украинского футбола

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 33174
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 16452
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
6
 Просмотров: 12717
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 12690
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 7929
Спорт
Яремчук помирился с тренером "Гента"
Яремчук помирился с тренером "Гента" Просмотров: 108
Зозуля назвал условия, при которых возвратится в "Динамо"
Зозуля назвал условия, при которых возвратится в "Динамо" Просмотров: 369
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией 1 Просмотров: 1278
Лопес съест мои удары и свои слова – Ломаченко
Лопес съест мои удары и свои слова – Ломаченко Просмотров: 198
Блохин забил лучший гол в истории украинского футбола
Блохин забил лучший гол в истории украинского футбола
 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
2
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
1
Президент прокомментировал вражеские обстрелы на Донбассе
1
Исследование показало, насколько велики риски заразиться коронавирусом в школе
Голосов: 1041
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua