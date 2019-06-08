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суббота, 08 июня 2019 22:11

В украинскую футбольную Премьер-лигу вышел клуб из села

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В украинскую футбольную Премьер-лигу вышел клуб из села
В премьер-лигу вышел "Колос". Фото: Футбол

В Ковалевке состоялся повторный стыковой матч за право играть в УПЛ между местным "Колос" и одесским "Черноморцем".

Представитель Первой лиги "Колос" одержал победу со счетом 2: 0 и впервые в своей истории завоевал путевку в Премьер-лигу.

По ходу встречи арбитр Виталий Романов назначил три пенальти в ворота "Черноморца". Два из них хозяева реализовали усилиями Виталия Гавриша.

После третьего пенальти фанаты "Черноморца" выбежали с трибун и начали бросать файеры. Арбитр был вынужден увести команды с поля, а в ситуацию вмешались правоохранители. Игра в итоге возобновилась через десять минут.

В конце матча "Черноморец" мог отыграть один мяч, но после удара Виталия Гошкодери "Колос" спасла штанга.

В первом матче команды сыграли вничью - 0:0.

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Одесский "Черноморец" покинул УПЛ после восьми сезонов в элитном дивизионе.

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