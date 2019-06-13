В украинской Премьер-лиге будет плей-офф за еврокубки

В УПЛ будет плей-офф. Фото: Футбол

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) проголосовали за проведение плей-офф, по итогам которого определится один участник Лиги Европы.

В мини-турнире сыграют команды, которые займут 5-е, 6-е, 7-е и 8-е места в турнирной таблице УПЛ, сообщает Tribuna.com.

Тем самым участники плей-офф проведут полуфинальные и финальный матчи. ½ финала будет состоять из одного поединка. Игра состоится на поле клуба, который занял высшее место по итогам сезона.

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До сих пор в Лигу Европы от Украины выходили команды, которые занимали третью и четвертую позиции, а также победитель кубка страны.