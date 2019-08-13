В Украине сняли фильм о легенде "Динамо"

Украинские любители футбола вскоре смогут увидеть фильм об Олеге Базилевиче.

Кинокомпания "Магика-фильм" завершила съемки полнометражного фильма о легендарном украинском игрока и тренера Олега Базилевича.

Пока неизвестно, когда лента появится в открытом доступе. Последняя часть съемок прошла в Ташкенте.

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Базилевич во время игровой карьеры выступал за "Шахтер", "Динамо" и "Черноморец". Во время тренерской деятельности нападающий возглавлял "Пахтакор", "Зарю", ЦСКА и оба украинских гранда. Также Базилевич был тренером сборной Украины. Ушел из жизни в октябре прошлого года.