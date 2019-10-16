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среда, 16 октября 2019 13:52

В Украине признали Мировой боксерский совет

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В Украине признали Мировой боксерский совет
Приказ подписал заместитель министра Александр Ярема

Мировой боксерский совет (WBC) вошел в перечень международных спортивных федераций, признанных в Украине. Соответствующий приказ подписан в Министерстве молодежи и спорта.

Об этом сообщила вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова, разместив фото приказа на своей странице в одной из социальных сетей.

Чемпионами по версии WBC были Виталий Кличко, Александр Усик и Виктор Постол, а Василий Ломаченко выиграл этот титул 31 августа Лондоне. На прошлогоднем конгрессе WBC, которая впервые состоялась в Киеве, специальным чемпионским поясом организации за вклад в развитие профессионального бокса был награжден Владимир Кличко. Чемпионами мира по этой версии становились Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и еще несколько десятков известных боксеров.


А уже в ближайшую пятницу чемпион мира WBC украинец Александр Гвоздик проведет в Филадельфии объединительный бой с россиянином Артуром Бетербиевым.

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Первым среди украинских за бриллиантовый пояс WBC бился Сергей Дзинзирук - это произошло 12 марта 2011 года в США, соперником Сергея был аргентинец Серхио Мартинес.

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