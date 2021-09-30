"В Украине не помню легких матчей" - Моуриньо опасается "Зари"

Жозе Моуриньо возглавлял "Реал" три сезона. Фото: Reuters

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился ожиданиям от матча против "Зари" в Лиге конференций.

Португальский тренер не ждет легкой игры для своей команды в Запорожье, сообщает Sport.ua.

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"Что касается "Зари", то мы проанализировали то, что смогли. Видели матчи квалификации Лиги Европы, первый матч в Лиге конференций и встреча в УПЛ против "Динамо". У нас есть мотивация победить "Зарю". Конечно, если спросить, где я хочу играть, то в Лиге чемпионов, а не Лиге конференций. Но мы играем здесь, и попробуем сделать все, чтобы выиграть группу.

В Украине я играл с тремя командами -"Интером", "Челси" и "МЮ". И я не помню легких матчей здесь", - сказал Моуриньо.

Матч "Заря" - "Рома" состоится в 19:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

В первом туре команда Скрипника проиграла норвежскому "Будет-Гмимт", а "Рома" разгромила софийский ЦСКА - 4:1.