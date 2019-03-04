В Турции футболист пронес на поле лезвие и устроил кровавые разборки

Мансур Чалар порезал соперников лезвием. Фото: sportsdaily.ru

Во время матча третьего турецкого дивизиона между "Амедспором" и "Сакарьяспором" (1:1) не обошлось без инцидента.

Один из игроков курдской команды Мансур Чалар незаметно пронес на поле лезвие.

По ходу матча в стычках он несколько раз ранил лезвием соперников , одному из которых даже порезал лицо.

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 марта 2019 г.

Во время матча неоднократно происходили конфликты между игроками и болельщиками "Амеда" и "Сакарьяспора".

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После игры футболисты показали свои повреждения.

"Этот ублюдок должен получить пожизненный бан. Его нужно не просто дисквалифицировать, а депортировать из страны", - возмушались фанаты в соцсетях.

Первая команда представляет Диярбакыр - столицу Турецкого Курдистана, с которым у турок напряженные отношения.