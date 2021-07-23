В Токио проводят акции протеста во время открытия Олимпиады

Открытие летней Олимпиады в Токио проходит на фоне протестов.
Жители Японии протестуют против проведения Олимпиады в условиях пандемии коронавируса, сообщает Tribuna.com.
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Протестующие кричат: "Отдайте деньги на борьбу с коронавирусом, а не на Олимпиаду", "Нам не нужна Олимпиада", "Нет Олимпиаде", "Отменить Игры", "МОК - убирайся вон!".
В Токио и ряде префектур Японии 7 июля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за резкого увеличения количества заражений коронавирусом. Накануне в столице Японии было зафиксировано 1979 новых случаев ковида - это самый высокий показатель с середины января.
Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости.
На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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