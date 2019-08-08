В своем дебютном матче в роли тренера легендарный игрок "Барселоны" потерял ботинок

Хави начал карьеру тренера с ничьи

Бывший хавбек "Барселоны" Хави не смог сдержать эмоций во время своего дебютного матча в статусе тренера.

Команда испанца сыграла в гостевую ничью со счетом 1: 1 в чемпионате Катара, однако Хави явно стремился большего.

В одном из моментов "Аль-Садд" претендовал на пенальти, однако арбитр так и не назначил "точку" в пользу команды легендарного игрока. Это решение крайне возмутило новоиспеченного тренера - Хави громко выругался и со всей силы всадил ногой по бутылке, которая лежала на земле. Ботинок наставника не выдержал и полетел высоко в небеса.

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Хави завершил карьеру футболиста по окончании прошлого сезона и стал главным тренером "Аль-Садд".