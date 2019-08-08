В своем дебютном матче в роли тренера легендарный игрок "Барселоны" потерял ботинок

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 432
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1170
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2493
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1971
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4221
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13545
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15363
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2907
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3447
Фото
Все фото
6
3
12
15
11
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Видео
Все видео
В своем дебютном матче в роли тренера легендарный игрок "Барселоны" потерял ботинок
В своем дебютном матче в роли тренера легендарный игрок "Барселоны" потерял ботинок
Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане
Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане
Ястремская победила экс-первую "ракетку" мира на турнире в Канаде
Ястремская победила экс-первую "ракетку" мира на турнире в Канаде
Свитолина пробилась в третий круг турнира в Торонто
Свитолина пробилась в третий круг турнира в Торонто
Через неделю сезон для "Динамо" можно списать в пассив
Через неделю сезон для "Динамо" можно списать в пассив
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 3719
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3780
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 774
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7533
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 августа 2019
Просмотров: 90
З другого боку
Коли з якихось причин не можеш повернутися в те місце, яке вважаєш своєю батьківщиною, її десь можна сконструювати заново, з простих першоелементів, ...
четверг, 08 августа 2019 20:11

В своем дебютном матче в роли тренера легендарный игрок "Барселоны" потерял ботинок

  Комментировать
В своем дебютном матче в роли тренера легендарный игрок &quot;Барселоны&quot; потерял ботинок
Хави начал карьеру тренера с ничьи

Бывший хавбек "Барселоны" Хави не смог сдержать эмоций во время своего дебютного матча в статусе тренера.

Команда испанца сыграла в гостевую ничью со счетом 1: 1 в чемпионате Катара, однако Хави явно стремился большего.

В одном из моментов "Аль-Садд" претендовал на пенальти, однако арбитр так и не назначил "точку" в пользу команды легендарного игрока. Это решение крайне возмутило новоиспеченного тренера - Хави громко выругался и со всей силы всадил ногой по бутылке, которая лежала на земле. Ботинок наставника не выдержал и полетел высоко в небеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голкипер сборной Украины перейдет в испанский клуб

Хави завершил карьеру футболиста по окончании прошлого сезона и стал главным тренером "Аль-Садд".

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В своем дебютном матче в роли тренера легендарный игрок "Барселоны" потерял ботинок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

Самое читаемое
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 57907
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 47265
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину Просмотров: 40204
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 39367
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 13 Просмотров: 24931
Спорт
Легенда чешского футбола бросил жену и двоих детей ради блондинки, которая старше его дочери только на год
Легенда чешского футбола бросил жену и двоих детей ради блондинки, которая старше его дочери только на год Просмотров: 882
Бывший чемпион мира по боксу неожиданно завершил карьеру перед боем с украинцем
Бывший чемпион мира по боксу неожиданно завершил карьеру перед боем с украинцем Просмотров: 909
Кубок мира-2022 в Катаре под угрозой срыва
Кубок мира-2022 в Катаре под угрозой срыва Просмотров: 315
Легендарный игрок и тренер "Динамо" раскритиковал Цыганкова
Легендарный игрок и тренер "Динамо" раскритиковал Цыганкова Просмотров: 477
Что нужно знать о самом дорогом защитника в мире
Что нужно знать о самом дорогом защитника в мире
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
13
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
9
Зеленский срочно позвонил Путину
9
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
8
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
5
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
Голосов: 817
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua