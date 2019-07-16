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вторник, 16 июля 2019 09:00

В США трагически погиб один из лучших боксеров мира

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В США трагически погиб один из лучших боксеров мира
Пернелл Уитакер умер после ДТП

Бывший американский боксер Пернелл Уитакер умер в больнице из-за травм, полученные в результате ДТП.

Вечером 14 июля 55-летнего Пернелла сбила машина. Водитель автомобиля не скрылся и дождался прибытия полицейских. Бывший спортсмен был доставлен в больницу Норфолка, штат Вирджиния, однако врачам не удалось его спасти.

Уитакер считается одним из лучших боксеров с оборонным стилем в истории. Кроме чемпионских поясов в четырех дивизионах, Пернелл выиграл золото Олимпиады-1984.

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В 2006-м Уитакера ввели в Международный зал боксерской славы. Всего Пернелл выиграл 40 боев при четырех поражениях и одной ничейном результате.

https://24tv.ua
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