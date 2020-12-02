В список 250 самых дорогих футболистов вошло трое украинцев

Руслан Малиновский не подошел "Шахтеру". Фото Рейтер

Портал Transfermarkt опубликовал топ-250 самых дорогих игроков мира.

В списке нашлось место и для украинских футболистов, но только 3 игрока национальной команды попали в него.

Выше всех расположился Руслан Малиновский - 209-е место с ценником €21 млн.

Цена Александра Зинченко в €20 млн позволяет ему делить с коллегами 210-238-е места. А на 239-й строчке расположился Виктор Цыганков с ценой в €19 млн.

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Возглавляют список Килиан Мбаппе - €180 млн, Стерлинг и Неймар - оба стоят по €128 млн.