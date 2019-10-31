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четверг, 31 октября 2019 17:55

В составе сборной Украины по хоккею сыграет два россиянина

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В составе сборной Украины по хоккею сыграет два россиянина
Олег Петров играет в Украине уже 3 сезона. Фото: ХК "Кременчуг"

Новый главный тренер сборной Украины по хоккею Сергей Ветер объявил состав сборной на товарищеский турнир в Эстонии.

В составе сборной Украины два россиянина - голкипер Олег Петров ( "Днепр" Херсон) и защитник Юрий Сильницкая ( "Донбасс"). Этих игроков тренерский штаб сборной Украины хочет проверить на международном уровне с целью дальнейшей натурализации.

Турнир в Эстонии пройдет с 7 по 10 ноября. Кроме сборной Украины, в турнире сыграют команды Латвии, Эстонии, Литвы, Румынии и Южной Кореи, сообщает "sport.ua".

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В 2020-м сборная Украины сыграет в квалификации на Олимпиаду-2022 и чемпионате мира в дивизионе IB.

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