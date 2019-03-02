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суббота, 02 марта 2019 12:40

В следующем сезоне Аллегри хочет тренировать "Интер"

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В следующем сезоне Аллегри хочет тренировать &quot;Интер&quot;
Массимилиано Аллегрі. Фото AFP

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри хочет выиграть пятый титул в Серии А и покинуть клуб, возглавив Интер. Об этом сообщает издание Tuttosport.

По информации издания Tuttosport, главным претендентом на место Аллегри является Зинедин Зидан. Руководство команды считает его отличной кандидатурой после трех подряд побед в Лиге чемпионов с "Реалом". После своего ухода из мадридского клуба француз до сих пор остается безработным.

Еще одним претендентом на кресло главного тренера "Ювентуса" называется другой итальянский специалист – Антонио Конте.

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Аллегри возглавляет туринский клуб с 2014 года. В текущем сезоне "Юве" занимает первое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 69 очков после 25 туров.

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02
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