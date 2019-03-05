В сборную Украины собираются довызвать еще одного футболиста

Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец может получить вызов в нашу национальную сборную.
21-летний игрок может получить приглашение из сборной уже сегодня, информирует "Команда №1".
Как сообщает источник, на решение главного тренера сборной Андрея Шевченко повлияла вчерашняя уверенная игра Кравца в матче с "Леванте" (1:0).
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Ранее Кравец уже вызывался в сборную Украины, однако на поле не выходил.
В текущем сезона Ла Лиги защитник сыграл уже 2 матча за "Леганес".
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