В сборную Украины собираются довызвать еще одного футболиста

Шевченко уже вызывал Кравца в сборную. Фото: ua-football.com

Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец может получить вызов в нашу национальную сборную.

21-летний игрок может получить приглашение из сборной уже сегодня, информирует "Команда №1".

Как сообщает источник, на решение главного тренера сборной Андрея Шевченко повлияла вчерашняя уверенная игра Кравца в матче с "Леванте" (1:0).

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Ранее Кравец уже вызывался в сборную Украины, однако на поле не выходил.

В текущем сезона Ла Лиги защитник сыграл уже 2 матча за "Леганес".