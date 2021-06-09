В сборной рассказали о принципах, которые внедряет Зинченко

Зинченко тизучил требования Гвардиолы. Фото: theathletic

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко в интервью интернет-порталу Goal рассказал о роли Александра Зинченко в национальной команде.

"Я помню Александра, когда он только приехал в академию "Шахтера" в возрасте 15 лет или около того, - рассказывает Матвиенко Goal. - Сначала он был немного застенчивым и даже сдержанным, но потом открылся больше. Тем не менее с первого дня было ясно, чего он хочет. Зинченко проявлял настойчивость и решимость на футбольном поле. Уже тогда было понятно, что он станет футболистом высшего уровня".

"Александр важен для сборной Украины как на поле, так и в раздевалке, - признается Матвиенко. - Он всегда просит нас общаться друг с другом. Он своими глазами видел как работает футбол в Англии и всегда говорит нам, что хорошее общение - это ключевая практика.

У Зинченко есть качества лидера, и он сильно влияет на нашу команду. Как он сказал нам: "В Англии нельзя показывать плохое отношение к своему коллективу". Таким образом, он пытается внедрить те же принципы и в сборной".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В УЕФА ответили на требование России запретить форму сборной Украины

Александр Зинченко последним прибыл на сборы национальной команды. 29 мая он проиграл вместе с "Манчестер Сити" финал Лиги чемпионов лондонскому "Челси" – 0:1. 7 июня Зинченко сыграл последнюю товарищескую игру сборной против команды Кипра и забил гол с пенальти.