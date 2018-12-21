В "Шахтере" рассказали о расширении УПЛ

Палкин прокомментировал планы по расширению УПЛ. Фото: ФК "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал решение клубов не менять формат УПЛ с 12 клубов.

"В следующем сезоне у нас 12 клубов. Уже в конце следующего сезона будем смотреть по ситуации, принимать уже другое решение.

Поэтому, опять же, в той ситуации, в которой мы находимся, мы должны основываться на тех событиях, которые происходят сегодня", – сказал Палкин в "Футбол NEWS".

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"Шахтер" лидирует в УПЛ, опережая "Динамо" на 7 очков.