В "Шахтере" прокомментировали победу над "Генком"

"Шахтер" забивает второй мяч. Фото: Укрінформ

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над "Генком" (2:1) в квалификации Лиги чемпионов.

"Считаю, что это сложная победа, потому что "Генк" – сильная команда и мы не забили столько голов, сколько они заслужили.

Такая команда, как наша, должна уже в первом тайме закрывать результат.

Думаю, этот "Шахтер" еще не настоящий, не та команда. Мы должны упорно работать, чтобы стать ею. Но команда посчитает, что никогда не будет достаточно. Если заслуживает забить пять-шесть голов, она их забьет. А если соперник не заслуживает забить – мы не должны пропускать.

Это молодой коллектив, которому поменяли философию игры. У нас мало времени, чтобы научить ее футболистов, но мы должны показать прогресс как можно быстрей".

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Донецкий "Шахтер" обыграл в Киеве во втором матче квалификации Лиги чемпионов "Генк" из Бельгии – 2:1 - и вышел в следующий раунд. Там он встретится с французским "Монако". В первом матче в Бельгии также победили горняки – 2:1.