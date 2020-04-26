В "Шахтере" признали, что давно следят за Капальдо

Хорхе Раффо называет Капальдо очень перспективным. Фото ФК "Шахтер"

Директор Академии "Шахтера" Хорхе Раффо в интервью Mundo Boca Radio подтвердил, что "горняки" просматривают полузащитника "Бока Хуниорс" Николаса Капальдо. По словам Раффо, донецкий клуб уже давно присматривается к перспективному хавбеку.

"Донецкий "Шахтер" длительное время следит за его выступлениями в "Бока" и в сборной Аргентины. Я уже подготовил отчет о нем для клуба. У него потрясающие данные".

Контракт Николаса с "Бока Хуниорс" рассчитан до середины лета 2021 года. Цена футболиста составляет 17 миллионов евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" хочет купить талантливого аргентинца

В нынешнем сезоне Капальдо отыграл за "Бока" 16 матчей и выиграл с командой аргентинскую Суперлигу.