В "Шахтере" не рассчитывают на бразильского легионера

Веллингтон Нем так и не сумел закрепиться в "Шахтере". Фото: Football.ua

Во время летнего трансферного "окна" "Шахтер" расстанется с бразильским полузащитником Веллингтоном Немом. Футболист не входит в планы главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки. Об этом сообщает ESPN Brazil.

В прошлом сезоне бразилец провел на поле всего 57 мин. в 3-х поединках. А за 5 лет в донецком клубе Веллингтон выходил на поле 29 раз и отличился 6 забитыми мячами.

Полузащитник может продолжить карьеру в ОАЭ. Ресурс transfermarkt оценивает Нема в €2 млн.

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25-летний Веллингтон Нем перешел в "Шахтер" в 2013 году.