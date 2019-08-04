"В "Шахтере" не будет новичков" – Каштру

Каштру не хочет никого отпускать из "Шахтера"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру на открытой тренировке команды в преддверии матча 2-го тура чемпионата Украины с "Карпатами" рассказал о кадровой политике клуба.

Сообщает footboom.com

– Усиление не планируется. Пока трансферное окно открыто, обсуждать этот вопрос вполне нормально. Весь мир говорит об этом. Но сейчас мы сконцентрированы на предстоящих матчах, и я не думаю о каких-либо других футболистах. Я очень доволен своими игроками, их профессиональными и человеческими качествами, и не хочу терять тех, кто у меня есть, - отметил Луиш Каштру.

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Поединок "Шахтер" - "Карпаты" состоится сегодня, 4 августа, и начнется в 19:30.