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среда, 08 января 2020 09:08

"В Россию не поеду принципиально" – Григорчук

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&quot;В Россию не поеду принципиально&quot; – Григорчук
В Украине Роман Григорчук тренировал Черноморец. С ним пробился в Лигу Европы

Бывший тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук рассказал, что в последнее время получал предложения возглавить российские футбольные команды. Но его принципиальная позиция не позволила ему их принять. Последние два года украинский специалист работает с казахстанской "Астаной". В текущем розыгрыше Лиги Европы он обыграл "Манчестер Юнайтед", но из группы команда не вышла.

"Раньше, когда я работал в Латвии, то очень хотел в чемпионат России. Признаюсь в этом, ведь считал, что в России очень сильный чемпионат. Потом прошло время, случились у нас соответствующие события, и у меня таких вариантов появилось немало. Но к тому моменту это уже было невозможно. Это моя принципиальная позиция. Предложений от топ-команд не получал. Не буду называть клубы, но как минимум пять вариантов было". Сообщает "Сегодня".

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С "Астаной" Григорчук в минувшем году выиграл чемпионат и Суперкубок Казахстана. В 2015-17 гг. он возглавлял азербайджанскую "Габалу". В Украине тренер работал с "Черноморцем" с 2010 по 2014 год. В сезоне 2013/14 вывел одесситов в плей-офф Лиги Европы, где уступил в 1/16 финала.

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08
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