В России во время пробежки умер 25-летняя легкоатлетка

В России во время тренировки умер 25-летняя легкоатлетка Маргарита Плавунова.
19 августа спортсменка решила пробежаться перед очередными соревнованиями, однако упала в траву, где ее и нашли.
Маргарита Плавунова специализировалась на беге с барьером. Как сообщают российские СМИ, она была очень перспективной спортсменкой.
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В копилке наград Маргариты Плавуновой - победы в региональных и всероссийских стартах. Также Маргарита участвовала в чемпионате России.
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