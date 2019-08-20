В России во время пробежки умер 25-летняя легкоатлетка

Маргарите Плавуновой стало плохо во время пробежки

В России во время тренировки умер 25-летняя легкоатлетка Маргарита Плавунова.

19 августа спортсменка решила пробежаться перед очередными соревнованиями, однако упала в траву, где ее и нашли.

Маргарита Плавунова специализировалась на беге с барьером. Как сообщают российские СМИ, она была очень перспективной спортсменкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легендарный вратарь может вернуться на поле после сердечного приступа

В копилке наград Маргариты Плавуновой - победы в региональных и всероссийских стартах. Также Маргарита участвовала в чемпионате России.