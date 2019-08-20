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вторник, 20 августа 2019 16:02

В России во время пробежки умер 25-летняя легкоатлетка

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В России во время пробежки умер 25-летняя легкоатлетка
Маргарите Плавуновой стало плохо во время пробежки

В России во время тренировки умер 25-летняя легкоатлетка Маргарита Плавунова.

19 августа спортсменка решила пробежаться перед очередными соревнованиями, однако упала в траву, где ее и нашли.

Маргарита Плавунова специализировалась на беге с барьером. Как сообщают российские СМИ, она была очень перспективной спортсменкой.

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В копилке наград Маргариты Плавуновой - победы в региональных и всероссийских стартах. Также Маргарита участвовала в чемпионате России.

https://24tv.ua
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