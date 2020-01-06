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понедельник, 06 января 2020 15:32

В России вместо поражения в финале от Канады на молодежном Кубке мира показали победный матч 9 летней давности

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В России вместо поражения в финале от Канады на молодежном Кубке мира показали победный матч 9 летней давности
Вратарь россиян Ярослав Аскаров в финале пропустил 4 шайбы. Фото: из открытых источников

Официальный транслятор матчей с молодежного Кубка мира на территории России канал "Матч ТВ" во время финального поединка турнира между Россией и Канадой включил запись поединка этих же команд в 2011 году. Тогда россияне уступая по ходу игры 0: 3 смогли вырвать победу 4: 3.

В это же время "Первый канал" показывал прямую трансляцию финального матча 2020 года.

Кто смотрел финал на "Матч ТВ" после финального свистка заполонили соцсети поздравлениями и постами разочарование, что смотрели не тот матч.

Таким образом, Россия все больше превращается в Северную Корею, где показывают только победы своей сборной.

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Канадцы победили россиян в финале 4: 3 уступая по за 10 минут до окончания встречи 1: 3.

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