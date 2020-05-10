В России увидели в Реброве наследника Семина

Российский комментатор Алексей Андронов считает, что Юрий Семин должен продолжить свою работу в "Локомотиве".
Если же руководство московского клуба таки хочет выгнать этого тренера, то лучше будет взять Сергея Реброва.
Впрочем, Андронов сам признал в соцсети, что украинский тренер в "Локомотив" не пойдет.
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Сергей Ребров сейчас Рену венгерский "Ференцварош", который вчера восстановил тренировки.
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