В России увидели в Реброве наследника Семина

Сергей Ребров выступал за казансикй "Рубин". Фото fcdynamo.kiev.ua

Российский комментатор Алексей Андронов считает, что Юрий Семин должен продолжить свою работу в "Локомотиве".

Если же руководство московского клуба таки хочет выгнать этого тренера, то лучше будет взять Сергея Реброва.

Впрочем, Андронов сам признал в соцсети, что украинский тренер в "Локомотив" не пойдет.

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Сергей Ребров сейчас Рену венгерский "Ференцварош", который вчера восстановил тренировки.