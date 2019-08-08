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четверг, 08 августа 2019 12:01

В России трагически скончался 22-летний чемпион мира по шахматам

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В России из-за болезни умер известный шахматист среди спортсменов с ограниченными возможностями.

В Пензе на 22-м году жизни скончался Андрей Терсинцев, неоднократный чемпион России и мира по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (УОРА).

"Заснул и не проснулся. Только в субботу крестили его дочь Марию, которая родилась два месяца назад. И вот такое ... Я просто в шоке", - сказал руководитель областной федерации спорта лиц с УОРА Владимир Новиков

Автор: Instagram
  Андрей Терсинцев и его жена Яна
Андрей Терсинцев и его жена Яна

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Терсинцев от рождения страдал неизлечимой болезнью, которая постепенно разрушала его тело, и был прикован к инвалидной коляске. Два года назад он женился на девушке Яной из Украины.

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Дата
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