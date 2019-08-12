В России трагически погиб 15-летний футболист

Максим Давлатов не услышал приближения поезда из-за использования наушников

В Санкт-Петербурге произошла смертельная трегедия с защитником юношеской команды ДФК "Зенит-84". Максим Давлатов, 15 лет, погиб, попав под колеса электрички 10 августа.

По данным следователей, машинист подавал сигналы и тормозил, но избежать трагедии не удалось. Молодой человек переходил железнодорожные пути по нерегулируемому пешеходному переходу, передает РИА "Новости". По рассказам очевидцев, парень увлекся телефоном, был в наушниках и не слышал сигнала приближающегося поезда.

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В сезоне 2019-го Давлатов сыграл в первенстве Санкт-Петербурга среди юношеских команд второй лиги 11 матчей (9 - в основном составе), в которых стал автором 4-х забитых мячей.