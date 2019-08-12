В России трагически погиб 15-летний футболист

 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2 Просмотров: 4311
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
3 Просмотров: 567
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 810
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1485
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3015
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2160
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4968
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14751
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15912
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Фото
Все фото
10
6
3
12
15
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Видео
Все видео
Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре АПЛ
19-летний игрок забил фантастический гол в дебютном матче
19-летний игрок забил фантастический гол в дебютном матче
Милевский забил эффектный гол в Беларуси
Милевский забил эффектный гол в Беларуси
Василий Ломаченко взял реванш у россиянина
Василий Ломаченко взял реванш у россиянина
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2 Просмотров: 4311
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4502
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4122
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7803
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 1494
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
понедельник, 12 августа 2019 17:14

В России трагически погиб 15-летний футболист

  Комментировать
В России трагически погиб 15-летний футболист
Максим Давлатов не услышал приближения поезда из-за использования наушников

В Санкт-Петербурге произошла смертельная трегедия с защитником юношеской команды ДФК "Зенит-84". Максим Давлатов, 15 лет, погиб, попав под колеса электрички 10 августа.

По данным следователей, машинист подавал сигналы и тормозил, но избежать трагедии не удалось. Молодой человек переходил железнодорожные пути по нерегулируемому пешеходному переходу, передает РИА "Новости". По рассказам очевидцев, парень увлекся телефоном, был в наушниках и не слышал сигнала приближающегося поезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российская чемпионка получила 3 года тюрьмы

В сезоне 2019-го Давлатов сыграл в первенстве Санкт-Петербурга среди юношеских команд второй лиги 11 матчей (9 - в основном составе), в которых стал автором 4-х забитых мячей.

https://www.obozrevatel.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В России трагически погиб 15-летний футболист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Определились, что делать с вытрезвителями

Украинца готовили к полету на Луну

"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 117198
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 39970
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 29547
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 19056
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 17640
Спорт
В "Динамо" обещают измениться перед решающим матчем против "Брюгге"
В "Динамо" обещают измениться перед решающим матчем против "Брюгге" Просмотров: 9
Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
 Просмотров: 99
Лунин перейдет в команду Роналдо
Лунин перейдет в команду Роналдо Просмотров: 369
Ненужный "Динамо" форвард стал лучшим игроком тура у УПЛ
Ненужный "Динамо" форвард стал лучшим игроком тура у УПЛ Просмотров: 432
Украинец победил на чемпионате США по шахматам
Украинец победил на чемпионате США по шахматам Просмотров: 189
Больше всего комментируют
24
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
5
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
3
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
2
Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
2
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
Голосов: 1104
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua