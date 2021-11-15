В Польше требуют изгнать Россию и Беларусь из международных спортивных организаций

Польша не хочет видеть России в международных соревнованиях. Фото: premier.gov.pl

Польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Пётр Глиньский выступил с инициативой исключить Россию и Беларусь из международных организаций и запретить им участие в спортивных состязаниях. По мнению Глиньского, Россия и Беларусь виновны в миграционном кризисе на польско-белорусской границе.

"Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций и спортивных состязаний, которые для них важны. Это режимы, которые действуют бесчеловечно и не принимают во внимание ничего, кроме реального экономического или политического давления", - приводит слова чиновника издание Polska Times.

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Беларусь и Россия организовали наплыв беженцев с Ближнего Востока на польско-беларуской границе. Нелегалы несколько раз пытались прорвать границу и оказаться в Евросоюзе.