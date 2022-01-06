В Польше сомневаются, что Шевченко возглавит их сборную

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Украинский тренер 45-летний Андрей Шевченко не возглавит национальную сборную Польши.

Легенда польского футбола и бывший президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек прокомментировал слухи о приглашении Шевченко на должность наставника "кадры".

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"Я смеюсь. Итак, Андрей Шевченко поступил бы так же, как Пауло Соуза только в обратную сторону? У него контракт на 2,5 года, согласно которому он получит 7,5 млн евро", – написал Бонек в Twitter

Ранее португальский тренер Пауло Соуза со скандалом покинул сборную Польши, расторгнув контракт для работы у "Фламенго", заплатив при этом компенсацию в размере €300 тыс.

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. За это время он смог вывести национальную команду на Евро-2020/21, где дошел до четвертьфинала. 8 ноября Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Команда украинца занимает 18 место в Серии А. Сборная Польши в стыковых матчах Кубка мира сыграет против России 24 марта 2022 года.