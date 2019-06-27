В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии

Победитель молодежного Кубка мира Даниил сикан уже забивает за первую команду "Шахтеа"

"Шахтер" провел первый спарринг на сборе в Германии. Команда Луиша Каштру победила "Лудогорец" со счетом 3:0.

"Горняки" открыли счет уже на 3-й минуте матча. Тете пробил точно в угол ворот. В середине первого тайма Алан Патрик удвоил преимущество "Шахтера". Во втором тайме счет до разгромного довел Даниил Сикан, который удачно сыграл на добивании.

Следующий товарищеский матч "горняки" проведут против софийского ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня.

"Лудогорец" — "Шахтер" 0:3 (0:2)

Голы: Тете (3), Алан Патрик (29), Сикан (71)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Палкин рассказал, кто будет играть в "Шахтере"

Напомним, что новый сезон "Шахтер" откроет игрой за Суперкубок Украины 28 июля в Одессе. Команде Луиша Каштру будет противостоять "Динамо".

)