"В первом голе есть ошибка Бущана" - эксперт

Георгий Бущан пропусти 3 мяча от соперника. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал поражение "Динамо" от "Ювентуса" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

По словам Худжамова, в эпизоде ​​с первым пропущенным голом, вратарь "Динамо" Георгий Бущан мог сыграть лучше.

"В этой игре особенно нечего разбирать. Все было видно на поле, пока что класса недостаточно, чтобы играть на одном уровне с такими командами. Нужно терпение болельщиков, президента, самих игроков, тренера, чтобы гнуть свою линию.

В первом голе дали подать Илье Забарному, спокойно сыграли ... Ну и с каким бы уважением я к Бущану ни относился, но здесь ошибка. Я понимаю, что скользкий газон, но я увидел, что у него было 2 решения, как действовать: отводить мяч в сторону или перебрасывать через перекладину. Такое бывает", - отметил Худжамов в эфире телеканала "Футбол".

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Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Ювентус" - "Динамо" завершился победой хозяев - 3:0.