В первой лиге вратарь "Кремня" хотел побить арбитра

Андрей Олейник после матча завершил профессиональную карьеру. Фото: ФК "Кремень".

В последнем матче первой лиги чемпионата Украины возник скандал.

"Альянс" сыграл вничью с Кремнем" -1:1. Но поединок больше запомнился действиями голкипера гостей после финального свистка.

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Андрей Олийник, проводивший последний матч в составе "Кремня", несколько раз ударил арбитра поединка Александра Афанасьева. Олейник пустил в ход не только кулаки, но и голову. После этого рефери показал голкиперу красную карточку, но Олейник не успокоился и ударил арбитра ногой.

Победителем первой лиги стал "Верес". "Черноморец" и "Металлист-1925" также будут играть в УПЛ. "Кремень" финишировал на предпоследнем месте и вылетел во вторую лигу. "Альянс" завершил сезон в середине турнирной таблицы.