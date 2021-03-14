В Нидерландах забили три автогола за 19 минут

Три автогола были забиты в течении 19 минут.Фото:globallookpress.com

В игре 26-го тура нидерландской Эредивизии "АЗ Алкмар" переиграл "Твенте" со счётом 4:1. Матч оказался примечательным тем, что в нём состоялось три гола в собственные ворота.

Счёт в игре открыл игрок "АЗ Алкмар" Майрон Боаду на четвёртой минуте. Затем два автогола забили футболисты "Твенте" — на 22-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник Дарио Думич, а на 34-й вратарь гостей Йоэль Дроммель неудачно подстроился под прострел со штрафного удара и запустил мяч в ближний угол. Третий автогол влетел уже в ворота "Алкмара" — на 40-й минуте после углового мяч в сетку срезал Альберт Гюдмюндссон.

Окончательный счёт ближе к концу игры установил Тён Копмейнерс.

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"АЗ Алкмар" благодаря этой победе укрепился на третьем месте Эредивизии с 52-я очками. "Твенте" находится на восьмом месте с 36 очками. Лидирует в чемпионате "Аякс", набравший на данный момент 60 очков и имеющий два матча в запасе.