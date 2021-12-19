В Нидерландах побили рекорд Месси

Душан Тадич играл против сборной Украины. Фото: Reuters

Нападающий амстердамского "Аякса" Душан Тадич опередил форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси по числу результативных передач за календарный год.

В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов сезона-2021/2022 форвард "Аякса" отдал 37-ю голевую передачу за 2021 год. Таким образом, Тадич побил рекорд, принадлежавший Месси. В 2011 году аргентинский футболист, выступавший за "Барселону", ассистировал партнёрам по команде 36 раз.

Тадич выступает за амстердамский "Аякс" с 2018 года. Контракт 33-летнего сербского футболиста с нидерландской командой рассчитан до 2024 года.

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В нынешнем сезоне Тадич принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.