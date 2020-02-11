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вторник, 11 февраля 2020 20:11

В Нидерландах футболист забил Курьезный гол в свои ворота на последних минутах игры

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В Нидерландах футболист забил Курьезный гол в свои ворота на последних минутах игры
Ошибка Майка Трезор Ндаишимие привела к разгрому его команды. Фото: с отрытых источников

В рамках центральном туре чемпионата Нидерландов ПСВ победил "Виллем II" - 3: 0

Футболисты из Эйндховена открыли счет в первом тайме и закрепили преимущество после перерыва, сообщает "24 канал"

А на последней минуте игры разгромным счет сделал футболист гостей. 20-летний бельгиец Майк Трезор Ндаишимие отправил мяч в собственные ворота.

После вбрасывания из-за боковой линии мяч оказался у Майка, которого запрессинговали сразу двое футболистов. Бельгиец решил выйти из неловкой ситуации, отдав пас голкиперу, который покинул ворота.

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В чемпионате Нидерландов лидирует "Аякс" имея 50 очков. "Виллем II" занимает 4 место из 40 пунктов, а ПВС имеет на одно очко меньше.

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