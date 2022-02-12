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воскресенье, 13 февраля 2022 07:11

В НБА баскетболист сознательно забросил мяч в кольцо.

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В НБА баскетболист сознательно забросил мяч в кольцо.
Кевин Портер выступает за "Хьюстон" с 2021 года. Фото: Gettyimages.com/

Курьезный момент состоялся в поединке регулярного чемпионата НБА между "Хьюстон Рокетс" и "Торонто Репторс".

Разыгрывающий "Хьюстона" Кевин Портер в конце решающей четверти при безнадежном отставании своей команды подошел к собственному кольцу и отправил мяч в корзину, сообщает "НВ".

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Странность момента добавил тот факт, что судьи отказались засчитывать Торонто два очка, хотя баскетболист "Хьюстона" коснулся мяча за несколько секунд до финальной сирены.

"Хьюстон Рокетс" уступил дома "Торонто Рэпторс" – 120:139. В составе гостей чуть больше минуты отыграл украинец Святослав Михайлюк, но результативными действиями не отличился.

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