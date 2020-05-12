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вторник, 12 мая 2020 20:11

В матче чемпионата Беларуси забили 8 мячей

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В матче чемпионата Беларуси забили 8 мячей
Серб Неманья Милич (в желтом) стал героем поединка, отличившись дублем. Фото: ФК БАТЭ

В матче 8 тура чемпионата Беларуси БАТЭ в гостях победил "Смолевичи" - 5: 3.

Этот был похож на футбольный триллер. Хотя команды находят в разных частях турнирной таблицы.

Каждая из команд по очереди выходила вперед. За 10 минут до конца игры счет был ничейный - 3: 3. Более опытный и именитый клуб с Борисова все-таки смог вырвать победу в матче.

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БАТЭ после 8-ми туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси, набрав 16 очков, "Смолевичи" с 3 баллами идут предпоследними.

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Дата
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мая

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