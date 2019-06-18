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вторник, 18 июня 2019 16:01

В Макао команды забили 39 голов в одном матче

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В Макао команды забили 39 голов в одном матче
Команды таким образом протестовали против решения местной федерации отказаться от матча квалификации к Кубку мира 2020 в Катаре

Футболисты команд "Ка Ай" и "Ханг Сай" забили 39 голов во время матча Кубка Макао. Встреча завершилась со счетом – 21:18 в пользу "Ка Ай".Об этом сообщает Macau Daily Times.

Издание пишет, что игроки намеренно пропускали голы от соперника, выразив таким образом протест против решения местной федерации футбола не отправлять сборную на ответный матч квалификации Кубка мира-2022 против Шри-Ланки.

Сборная Макао должна была играть ответный матч отбора против Шри-Ланки на выезде. Однако Футбольная ассоциация запретила футболистам отправиться на выезд из соображений безопасности и потребовала провести поединок на нейтральной территории.

Как известно, недавно в Шри-Ланке произошли террористические атаки, в результате которых по меньшей мере 359 человек погибли и еще 521 человек получил ранения. Среди погибших – 35 иностранцев.

Футболисты сборной Макао заявили, что готовы играть на Шри-Ланке и сообщили, что не несут ответственность за решение Футбольной ассоциации страны. Капитан команды Николас Торрао обратился в ФИФА и АФК с просьбой перенести игру против Шри-Ланки.

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Макао выиграл первый матч дома со счетом 1:0. Ответный поединок на Шри-Ланке должен был состояться 11 июня.

https://24tv.ua
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Дата
18
июня

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