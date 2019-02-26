В лазарете "Манчестер Юнайтед" оказалось сразу 10 футболистов

Оле - Гуннору Сульшеру нужно будет подумать над составом: Фото: Nachrichten Welt

Как сообщает Goal, из-за "МЮ" клуб потерял сразу десять игроков.



По разным причинам "МЮ" не сможет рассчитывать на Андера Эрреру, Хуана Мату, Джесси Лингарда, Маркуса Рэшфорда, Неманью Матича, Антони Марсьяля, Фила Джоунса, Антонио Валенсию, Маттео Дармиана и перспективного форварда Мэйсона Гринвуда, которого тренеры подводили к основному составу.



Эррера, Мата, Лингард и Рэшфорд получили повреждения в первом тайме чемпионата Англии против "Ливерпуля".



При этом Лингард травмировался, выйдя на замену вместо Маты, а Рэшфорд вынужден был остаться на поле, поскольку лимит замен был исчерпан.

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