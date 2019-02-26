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среда, 27 февраля 2019 11:15

В лазарете "Манчестер Юнайтед" оказалось сразу 10 футболистов

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В лазарете &quot;Манчестер Юнайтед&quot; оказалось сразу 10 футболистов
Оле - Гуннору Сульшеру нужно будет подумать над составом: Фото: Nachrichten Welt

Как сообщает Goal, из-за "МЮ" клуб потерял сразу десять игроков.

По разным причинам "МЮ" не сможет рассчитывать на Андера Эрреру, Хуана Мату, Джесси Лингарда, Маркуса Рэшфорда, Неманью Матича, Антони Марсьяля, Фила Джоунса, Антонио Валенсию, Маттео Дармиана и перспективного форварда Мэйсона Гринвуда, которого тренеры подводили к основному составу.

Эррера, Мата, Лингард и Рэшфорд получили повреждения в первом тайме чемпионата Англии против "Ливерпуля".

При этом Лингард травмировался, выйдя на замену вместо Маты, а Рэшфорд вынужден был остаться на поле, поскольку лимит замен был исчерпан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дерби Манчестера перенесли на 24 апреля

"Манчестер Юнайтед" испытывает кадровые проблемы перед матчем чемпионата Англии против "Кристал Пэлас".

https://www.sport-express.ua
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