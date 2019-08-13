В конце августа Запорожье примет "Кубок Днипра"

С 22 по 24 августа в Запорожье на арене Дворца спорта "Юность" состоится традиционный международный турнир "Кубок Днипра".
Действующий чемпион Украины "МОТОР" 4-й год кряду в родных стенах примет 3 команды – одних из лучших представителей европейского гандбола.
В 2019-м участниками соревнования станут:
"МОТОР" (Украина)
СКА-Минск (Беларусь)
"Висла" Плоцк (Польша)
"Хапоэль Ришон" Ле Цион (Израиль).
"Кубок Днепра-2019" разыграют в традиционном формате – по круговой системе (каждый участник турнира сыграет поочередно со всеми оппонентами. - Gazeta.ua).
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Обладателем главного трофея турнира является запорожский "МОТОР": запорожцы ни разу за время существования состязания не уступили в борьбе за Кубок.
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