В конце августа Запорожье примет "Кубок Днипра"

"Мотор" будет делать все возможное, чтобы Кубок остался в Запорожье

С 22 по 24 августа в Запорожье на арене Дворца спорта "Юность" состоится традиционный международный турнир "Кубок Днипра".

Действующий чемпион Украины "МОТОР" 4-й год кряду в родных стенах примет 3 команды – одних из лучших представителей европейского гандбола.

В 2019-м участниками соревнования станут:

"МОТОР" (Украина)

СКА-Минск (Беларусь)

"Висла" Плоцк (Польша)

"Хапоэль Ришон" Ле Цион (Израиль).

"Кубок Днепра-2019" разыграют в традиционном формате – по круговой системе (каждый участник турнира сыграет поочередно со всеми оппонентами. - Gazeta.ua).

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Обладателем главного трофея турнира является запорожский "МОТОР": запорожцы ни разу за время существования состязания не уступили в борьбе за Кубок.