В клубе экс-лидера "Динамо" 8 игроков заболели на коронавирус

В турецком "Бешикташе" сразу 9 игроков заболели на коронавирус.
После тестирования игроков 13 мая, оказалось, что сразу 8 игроки имеют инфекцию Covid-19, пишет "Сегодня".
Пока имена игроков не разглашаются. Известно, что в составе турецкого гранда выступает экс-лидер "Динамо" Домагой Вида.
Кроме того, оказалось, что президент "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби также опасную инфекцию.
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Чемпионат Турции был приостановлен 19 марта, после 26-го тура. По предварительным данным чемпионат должен возобновиться 13 июня.
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